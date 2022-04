Lo Shandong campione di Cina perde la prima gara da luglio: clamoroso 0-7 in Champions asiatica

Esistono modi migliori per interrompere lunghe strisce di imbattibilità, ma non ditelo allo Shandong Taishan campione di Cina che, nelle scorse ore, ha visto frantumarsi la striscia di risultati utili consecutivi con una debacle clamorosa.

Diamo un po' di contesto: il calcio cinese, com'è noto, ha subito un forte scossone negli ultimi anni dovuto soprattutto alla flessione economica generata al Covid. E fin qui, non ci sono grosse novità.

I campioni che fino a qualche stagione fa avevano scelto la Cina come meta per proseguire la propria carriera (anche giocatori non troppo in là con l'età) hanno quasi tutti lasciato il Paese.

Non Marouane Fellaini, che a novembre compirà 35 anni e che è rimasto allo Shandong: non era in campo, però, contro il Daegu in Asian Champions League, prima gara della nuova stagione della formazione cinese.

La sfida valida per la prima giornata del Girone F (in cui figurano anche i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e i Lion City Sailors di Singapore) non è terminata bene, però. E i segnali erano evidenti sin da subito.

Prima di analizzare il match, vale la pena ricordare la striscia di imbattibilità di 20 gare iniziata lo scorso 30 luglio 2021 e che conta 3 pareggi e 17 vittorie, compresa quella in finale di Coppa di Cina contro lo Shanghai Port, arrivato secondo alle spalle proprio dello Shandong, vincitore di tutto.

Striscia interrotta in Asian Champions League: all'intervallo della partita del "Khao Kradong Stadium" di Buriram il risultato era già 0-3, con un clamoroso errore di Cao Zheng, portiere dello Shandong, sullo 0-2.

A fine gara i coreani del Daegu vinceranno 0-7, con la tripletta del brasiliano Zeca: un risultato senza appelli. A parziale discolpa dello Shandong c'è da dire che la formazione schierata da Yu Yuanwei non era quella titolare, anzi, ma non basta. Un risultato che passerà alla storia.