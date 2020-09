Shamrock Rovers-Milan, Pioli annuncia: "Ibrahimovic è recuperato"

Stefano Pioli presenta la gara con lo Shamrock e conferma la presenza di Ibrahimovic: "Sta bene". Sugli avversari: "Stanno meglio fisicamente".

La nuova stagione del sta ufficialmente per ripartire. In attesa del campionato, il primo impegno è rappresentato dai preliminari di , dallo Shamrock Rovers, dal desiderio di andare avanti per entrare nei gironi. Gara, quella in programma domani sera, presentata da Stefano Pioli in conferenza stampa.

"C'è l'emozione di cominciare la nuova stagione. Noi vogliamo arrivare ai gironi, ma prima bisogna pensare alla partita di domani. Gara non scontata? Nello sport non si deve mai dare nulla per scontato, si partirebbe con l'approccio sbagliato. Conosciamo i nostri avversari, giocano un calcio propositivo. E fisicamente stanno meglio. Ma i ragazzi che partiranno oggi sono pronti".

Impegno da prendere con le molle anche in considerazione della pausa brevissima a cui il Milan è stato costretto tra una stagione e l'altra.

"Abbiamo preferito concedere ai giocatori qualche giorno di riposo in più dopo tante partite ravvicinate. Ho trovato bene la squadra dal punto di vista mentale. Abbiamo affrontato i primi allenamenti e le prime amichevoli nel modo giusto".

Zlatan Ibrahimovic, tornato in gruppo due giorni fa dopo il trauma contusivo alla gamba destra che aveva fatto temere per la sua presenza, sarà regolarmente in campo.

"Ibrahimovic ha recuperato completamente. Mentalmente sta bene, è partecipe, competitivo e disponibile al massimo come sempre".

Si parla anche di Sandro Tonali, giocatore che Pioli considera "giovane ma già maturo", e sul mercato, che chiuderà lunedì 5 ottobre e qualche sorpresa potrebbe ancora proporla.

"La società ha voluto dare continuità a quanto fatto nella scorsa stagione ed è un segnale importante. Io sono soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione".

La spina è legata alla situazione contrattuale di Gigio Donnarumma, che va a scadenza tra meno di un anno e non ha ancora rinnovato. Con la concreta possibilità di andarsene a parametro zero.

"Gli ho fatto i complimenti per la sua presenza e la sua disponibilità, per come affronta ogni singolo momento a Milanello. Ha voglia e positività, sta crescendo, anche se per me non è una sorpresa. Parliamo di un giocatore maturo e pronto".

Il giovane Colombo può essere il vice Ibrahimovic, senza acquistare un nuovo elemento sul mercato?