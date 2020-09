Shamrock Rovers-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Secondo turno preliminare di Europa League tra Shamrock Rovers e Milan: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

SHAMROCK ROVERS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Shamrock Rovers-

Shamrock Rovers- Data: 17 settembre 2020

17 settembre 2020 Orario: 20.00

20.00 Canale : -

- Streaming: DAZN

Inizia l'avventura in del Milan, precisamente dal secondo turno preliminare: avversari gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

I biancoverdi sono i capolisti del massimo campionato d' con 29 punti racimolati nelle prime 11 partite: squadra già ampiamente rodata che ha dalla sua un numero di gare disputate già bello ampio.

Nel primo turno lo Shamrock Rovers ha avuto la meglio sui finlandesi dell'Ilves ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul punteggio di 2-2.

In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, infatti, si procederebbe con la disputa degli extra-time ed eventualmente dei penalty che deciderebbero la squadra qualificata. Qualora il Milan riuscisse ad approdare al terzo turno, affronterebbe una tra Bodø/Glimt e Žalgiris Vilnius.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Shamrock Rovers-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SHAMROCK ROVERS-MILAN

Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre 2020 al 'Tallaght Stadium' di Dublino, impianto che ospita le gare casalinghe dello Shamrock Rovers. Calcio d'inizio alle ore 20. Arbitrerà l'ungherese Ádám Farkas.

Non è prevista alcuna programmazione in tv per Shamrock Rovers-Milan, match che sarà trasmesso da DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Shamrock Rovers-Milan (così come gli altri eventuali turni preliminari dei rossoneri) sarà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito www.dazn.com/it direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi racconterà Shamrock Rovers-Milan minuto per minuto: dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match di Europa League.

Padroni di casa con il tridente in avanti: Burke e Byrne ai lati della punta centrale Greene Marshall. Nella retroguardia a tre non ci sarà lo squalificato Scales.

Pioli senza lo squalificato Rebic: Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina, sarà Saelemaekers a sostituire il croato alle spalle di Ibrahimovic. Out anche Rafael Leao. Kessié e Bennacer in mediana. Calabria e Theo Hernandez i terzini, Kjaer e Gabbia i centrali a protezione della porta di Gianluigi Donnarumma.

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.