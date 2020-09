Shamrock Rovers-Milan su DAZN: in esclusiva i preliminari di Europa League dei rossoneri

DAZN trasmetterà in esclusiva Shamrock Rovers-Milan e tutte le partite che vedranno i rossoneri impegnati nei preliminari di Europa League.

Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi del su DAZN. La piattaforma di sport in trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di .

Si parte giovedì 17 settembre alle ore 20, quando il Milan affronterà in gara unica lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare.

In caso di vittoria, la squadra di Pioli se la vedrà con la formazione norvegese del Bodo/Glimt in un match sempre a eliminazione diretta in programma giovedì 24 settembre.

Altre squadre

Infine, se il Milan supererà anche questo turno, giovedì 1 ottobre si giocheranno i playoff per decretare chi passerà alla fase a gironi di Europa League. Tutto esclusivamente su DAZN.

L'articolo prosegue qui sotto

La programmazione su DAZN

Giovedì 17 settembre – secondo turno di qualificazione (in programma)

Ore 20:00, Shamrock Rovers v AC Milan – commento di Stefano Borghi e Massimo Donati

Giovedì 24 settembre – terzo turno di qualificazione (eventuale)

Giovedì 1 ottobre – Playoff (eventuale)