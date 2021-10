Il Real Madrid fa visita allo Shakhtar per il Gruppo D di Champions League: le info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

SHAKHTAR-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Quella tra Shakhtar e Real Madrid è una delle due sfide del Gruppo D valida per la 3ª giornata della fase a gironi della Champions League. Sono due formazioni con poco margine di errore, se vogliono continuare il loro cammino nella massima competizione europea.

Lo Shakhtar allenato da Roberto De Zerbi è ancora a secco di vittorie nella fase a gironi di Champions. All'esordio ha perso contro lo Sheriff, mentre nel secondo incontro ha bloccato sullo 0-0 l'Inter. In precedenza, ha eliminato Genk e Monaco nei turni preliminari.

Il Real Madrid viene da un risultato a sorpresa, dato che nell'ultima gara di Champions ha perso per 1-2 tra le mura amiche con il 'piccolo' Sheriff. la squadra di Carlo Ancelotti ultimamente sta balbettando anche in Liga, avendo raccolto 1 punto nelle ultime 2 partite.

Di seguito ci sono molte informazioni utili per quanto riguarda Shakhtar-Real Madrid: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino a dei consigli utili per poter assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SHAKHTAR-REAL MADRID

La sfida tra Shakhtar e Real Madrid andrà in scena martedì 19 ottobre 2021, allo stadio Olimpico di Kiev. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Sarà Sky a trasmettere il match tra le squadre allenate da De Zerbi e Ancelotti. Il canale dedicato al match è Sky Sport (numero 255 del satellite).

Inoltre, tramite una moderna smart tv è possibile accedere ad Infinity +: si tratta del canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che consente la visione della Champions sottoscrivendo l'apposito abbonamento.

Per i possessori dell'abbonamento a Sky, è gratuita l'applicazione Sky Go con cui vedere in streaming su pc, smartphone e tablet gli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Un'altra opzione in streaming legata a Sky è NOW, con cui si possono vedere - tra i vari eventi - le partite di Champions acquistando il pacchetto 'Sport'.

La terza opzione esistente per godersi Shakhtar-Real Madrid è Infinity +: anch'essa fruibile con il proprio pc, oppure con smartphone e tablet.

Anche su Goal non mancherà la copertura di questa importante gara di Champions League, con la diretta testuale dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale del direttore di gara.

De Zerbi dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-1-4-1, molto simile per uomini e atteggiamento a quello visto contro l'Inter. Pyatov giocherà tra i pali, protetto da una difesa con Marlon e Matviyenko in mezzo mentre Dodo e Ismaily sulle fasce. Stepanenko fungerà da schermo davanti alla retroguardia, a direzione di n centrocampo completato da Pedrinho, Maycon, Alan Patrick e Solomon. Il riferimento offensivo sarà Tete.

Diverse assenze per Ancelotti, soprattutto per quanto riguarda la difesa. In campo comunque un reparto di tutto rispetto nel suo 4-3-3, con Vazquez e Mendy a presidiare le corsie esterne e con il duo Alaba-Nacho a proteggere centralmente la porta di Courtois. A centrocampo spazio ai 'mostri sacri' Modric, Casemiro e Kroos, mentre in avanti l'inarrestabile Benzema conterà sull'apporto di Rodrygo e Vinicius Jr.

SHAKHTAR (4-1-4-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick, Solomon; Tete.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Alaba, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.