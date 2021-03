Shakhtar Donetsk-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Shakhtar Donetsk ospita la Roma nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SHAKHTAR DONETSK-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

18.55 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 253 del satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 253 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca sfida in trasferta lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ai giallorossi, forti del netto 3-0 della gara di andata all'Olimpico, basta non perdere con lo stesso punteggio (si andrebbe ai supplementari) o con 4 goal di scarto per accedere ai quarti di finale del torneo continentale.

Quando ha vinto il match di andata, la Lupa ha passato il turno in 20 degli ultimi 22 confronti europei ad eliminazione diretta, venendo eliminata soltanto nel 2006/07 in Champions League dal Manchester United e nel 2018/19, sempre in Champions League, dal Porto. Fonseca torna in Ucraina dopo aver guidato la squadra per 3 anni, dal 2016 al 2019.

Fra le due formazioni sarà la 2ª partita nella competizione dopo quella di andata, ma Shakhtar e Roma si sono affrontate complessivamente 7 volte nelle Coppe europee, con un bilancio di 4 vittorie giallorosse e 3 della formazione ucraina. Nei 3 precedenti in trasferta contro quest'ultima, tuttavia, i capitolini hanno sempre perso, e in generale hanno perso 4 delle 5 gare fuoricasa contro formazioni ucraine nelle Coppe europee.

L'estremo difensore giallorosso Pau López è il portiere con la miglior percentuale di parate in questa edizione dell'Europa League, ben l'88%. Borja Mayoral è il bomber della Roma nel torneo con 5 reti, mentre Junior Moraes, Tetê e Alan Patrick sono gli unici giocatori andati a segno per lo Shakhtar, ripescato ai sedicesimi dopo l'eliminazione dalla Champions League. In questa pagina tutte le informazioni su Shakhtar Donetsk-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SHAKHTAR DONETSK-ROMA

Shakhtar Donetsk-Roma si disputerà la sera di giovedì 18 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Kiev. La squadra ucraina non può infatti disputare i propri incontri casalinghi a Donetsk a causa del conflitto che affligge l'Ucraina Orientale.

Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 2ª in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.55.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv Shakhtar Donetsk-Roma. La partita sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite)

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Chi lo preferisse, attraverso Sky Go, potrà vedere Shakhtar Donetsk-Roma anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite dell'Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Davanti al portiere Trubin, Dodô e Ismaily agiranno da terzini, con Vitao favorito per far coppia al centro con Matvienko. In mediana spazio a Maycon. Junior Moraes sarà il centravanti, mentre sulla trequarti sono aperti i ballottaggi: l'unico sicuro del posto dovrebbe essere Tete.

Fonseca, al netto delle assenze di Mkhitaryan, ai box dopo la gara di andata, e di Smalling, afflitto da problemi fisici, e del probabile riposo concesso a Lorenzo Pellegrini, potrebbe dar fiducia a Ibañez nella linea difensiva a tre con Mancini e Kumbulla. In porta giocherà Pau López. A sinistra sarà confermato Spinazzola, mentre a destra potrebbe trovar spazio Bruno Peres al posto di Karsdorp. In mezzo spazio a Cristante in coppia con il giovane Villar. Davanti Borja Mayoral agirà da centravanti, supportato da Pedro ed El Shaarawy sulla trequarti.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.