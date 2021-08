Shakhtar-Oleksandria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Shakhtar di De Zerbi affronta l'Oleksandria nel terzo turno del campionato ucraino: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi non vuole fermarsi. Dopo l'ottimo impatto del tecnico ex Sassuolo con le vittorie contro Inhulets (2-1) in casa e Lviv (3-0) in trasferta, la squadra vice campione d'Ucraina ospita l'Oleksandria nella terzo giornata del campionato 2021/2022.

Dopo 180 minuti, lo Shakhtar di De Zerbi è in testa al campionato a punteggio pieno in compagnia del Desna. Oleksandria è fermo a tre, in virtù del successo all'esordio in casa dello Zorya e il passo falso tra le mura amiche contro il Minaj.

La sfida contro l'Oleksandria arriva in un momento delicato per lo Shakhtar Donetsk, a cavallo delle due sfide valide per il terzo turno preliminare di Champions League contro la formazione belga del Genk.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Shakthar Donetsk-Oleksandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come poter assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO SHAKHTAR DONETSK-OLEKSANDRIA

La sfida tra Shakhtar Donetsk e Oleksandria si giocherà sabato 7 agosto. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 15:00.

Sarà possibile seguire il match tra Shakhtar Donetsk e Oleksandria in tv su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia delle sfide della formazione ucraina di Roberto De Zerbi.

La diretta streaming di Shakhtar Donetsk-Oleksandria sarà disponibile in due modi: tramite pc collegandosi al sito ufficiale di Sportitalia (accedendo alla sezione delle dirette) oppure con dispositivi come smartphone e tablet attraverso l'applicazione scaricabile su sistemi iOS e Android, oltre che su Amazon Fire TV Stick.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matvienko, Kornienko; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Patrick, Solomon; Traore. All. De Zerbi.

OLEKSANDRIA (4-2-3-1): Bilyk; Miroshnichenko, Dubra, Baboglo, Tsurikov; Kalyuzhnyi, Demchenko; Shastal, Kovalets, Tretyakov; Ustymaneko. All. Gura.