Shakhtar Donetsk-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Shakhtar Donetsk ospita l'Inter nel 2° turno del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SHAKHTAR DONETSK-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Trasferta ucraina per l'Inter di Antonio Conte, che nella 2ª giornata del Gruppo B di sfida lo di Luís Castro. Gli arancio-neri guidano il Girone con 3 punti, avendo battuto fuoricasa nel primo impegno il Real Madrid allo Stadio Di Stefano, mentre i nerazzurri inseguono con un punto dopo il pareggio interno per 2-2 contro i tedeschi del Borussia M'Gladbach.

Le due formazioni si sono affrontate 3 volte nella loro storia nelle Coppe europee, ma si tratta del primo incrocio in Champions League: il bilancio è di 2 vittorie dei milanesi e un pareggio. L'ultimo confronto risale alla semifinale di della scorsa stagione, che vide l'Inter travolgere con un perentorio 5-0 la formazione ucraina.

I precedenti due incroci risalgono invece ai 3° Turno preliminare della Champions League 2004/05, con la squadra di Mancini che passò il turno vincendo 2-0 in trasferta e pareggiando 1-1 a Milano.

Complessivamente il bilancio dello Shakhtar con le italiane in Champions League è di 11 sconfitte, 6 vittorie e un pareggio, mentre l'Inter non ha mai perso in 4 confronti con squadre ucraine nel torneo, riportando 2 vittorie e 2 pareggi.

La squadra di Conte si gode il momento d'oro del proprio centravanti Romelu Lukaku, autore di 2 goal nella gara d'esordio contro il M'Gladbach e a segno anche sabato in campionato nella vittoria esterna sul . In questa pagina tutte le informazioni su Shakhtar Donetsk-Inter, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SHAKHTAR DONETSK-INTER

Shakhtar Donetsk-Inter si disputerà la sera di martedì 27 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Kiev. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Champions League fra le due formazioni, è previsto per le ore 18.55.

La sfida di Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, detentrice dei diritti della competizione, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sarà possibile anche seguire Shakhtar Donetsk-Inter in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda possibilità per tutti i tifosi e gli appassionati è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le gare di Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Shakhtar Donetsk-Inter anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete dunque gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Luís Castro si affidera al consueto 4-2-3-1. Davanti il centravanti sarà Dentinho, alle cui spalle si muoveranno i tre trequartisti Tete, Marlos e Solomon. In mediana Maycon affiancherà Marcos Antonio. Davanti al portiere Trubin, la difesa sarà composta dai due terzini Dôdo e Kornienko, con Khocholova e Bondar a comporre la coppia centrale.

Conte dovrebbe confermare in attacco la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martínez, con Alexis Sánchez che resta in dubbio per il suo problema muscolare all'adduttore. Alle loro spalle il danese Eriksen a supporto. A centrocampo Barella e Vidal potrebbero essere i due interni, con il rientrante Hakimi sulla fascia destra e Perisic sulla corsia mancina. Fra i pali ci sarà capitan Handanovic, mentre la difesa vedrà il ritorno dal 1' di Bastoni accanto a D'Ambrosio e De Vrij. Ancora out per positività al Coronavirus Gagliardini, Skriniar e il portiere rumeno Radu, sempre ai box per infortunio l'uruguayano Vecino.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martínez.