Shakhtar Donetsk-Basilea dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Shakhtar e Basilea si incontrano nei quarti di Europa League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

SHAKHTAR-BASILEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Donetsk-

Donetsk- Data: 11 agosto 2020

11 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

E' tempo di Final Eight in . Partite secche da questo turno in poi, ovvero dai quarti di finale. Lo si è sbarazzato del nel turno precedente, asfaltandolo con un complessivo 5-1. Il Basilea ha superato con grande facilità invece l' , per un 4-0 totale.

Due squadre quindi in grande forma, che hanno approcciato bene la competizione europea. A Gelsenkirchen nella serata di martedì si ritroveranno faccia a faccia per staccare il pass per le semifinali.

Lo Shakhtar Donetsk è rimasto imbattuto in tutte le tre sfide contro il Basilea (2V, 1N), successo ucraino per 5-0 nell’ultimo confronto tra le due squadre nella fase a gironi della 2008/09.

Il Basilea ha superato il turno nell’unico percedente contro una formazione ucraina in Europa League, nei sedicesimi di finale del 2012/13 contro il Dnipro.

Era dal 2015/16 che lo Shakhtar Donetsk non raggiungeva i quarti di finale di una competizione europea, in quella edizione dell’Europa League il club ucraino superò lo Braga prima di perdere in semifinale contro il .

In questa pagina troverete tutto su Shakhtar Donetsk-Basilea: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SHAKHTAR-BASILEA

La partita tra Shakhtar Donetsk e Basilea si giocherà martedì 11 agosto, di sera, alle ore 21. La gara si giocherà alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, dove abitualmente lo disputa le sue partite casalinghe.

Shakhtar Donetsk-Basilea sarà trasmessa in tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La partita non sarà trasmessa in chiaro da TV8.

La sfida di Europa League tra Shakhtar e Basilea sarà visibile in per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l'applicazione da spartphone e tablet, o collegarsi al sito della piattaforma su computer. In alternativa si potrà optare per Now Tv acquistando uno dei pacchetti dedicati che comprenda anche la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Shakhtar e Basilea 'giocheranno' anche su Goal: restate con noi per la classica diretta testuale della partita, con aggiornamenti continui a partire dal prepartita, con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell'incontro.

La squadra ucraina ormai è rodata sul 4-2-3-1 da anni e per niente al mondo cambia modulo. Solita batteria di trequartisti veloci e tecnici alle spalle di Junior Moraes: Taison, Alan e Marlos. Non ci sarà in difesa lo squalificato Khocholava, rimpiazzato da Bondar.

Il Basilea si schiera a specchio e punta tutto sull'attaccante Arthur Cabral e sull'esperienza a centrocampo della coppia Frei-Xhaka. L'italiano Petretta sulla fascia sinistra di difesa.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Marcos Antônio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

BASILEA (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Xhaka; Stocker, Campo, Pululu; Arthur Cabral.