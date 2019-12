Shakhtar Donetsk-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta deve battere lo Shakhtar Donetsk per sperare nella qualificazione: le info sulle formazioni e dove guardare la gara in tv e streaming.

Una finale, uno spareggio: così può essere definita la gara da dentro o fuori che l' si appresta a disputare sul campo dello . L'obiettivo sono gli ottavi di finale di : solo una tra i bergamaschi, gli ucraini e la farà compagnia al nella prossima fase.

Le due squadre arrivano all'ultima giornata del girone C divise da due punti: lo Shakhtar ne ha 6, l'Atalanta 4. La formazione di Gasperini, dunque, ha a disposizione unicamente la vittoria per approdare per la prima volta nella propria storia agli ottavi di finale, a patto però che la Dinamo Zagabria non superi il Manchester City nel match che si giocherà in contemporanea in .

Insomma, è una missione difficilissima quella che attende l'Atalanta, anche se ancora possibile. Non è esclusa nemmeno l'ipotesi che i nerazzurri arrivino terzi nel raggruppamento e dunque si consolino con la 'retrocessione' in . Come detto, tutto dipenderà sia dalla gara contro lo Shakhtar che da quella tra Dinamo Zagabria e Manchester City.

Il precedente europeo con lo Shakhtar, intanto, non porta buoni ricordi all'Atalanta: nella gara d'andata Gomez e compagni non sono riusciti a bagnare nel migliore dei modi l'esordio casalingo in Champions League a San Siro, passando in vantaggio con Duvan Zapata nel primo tempo ma facendosi rimontare dagli ucraini, vincenti per 2-1 nei secondi finali.

In questo articolo troverete tutte le info su Shakhtar-Atalanta: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

SHAKHTAR-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Shakhtar-Atalanta

Shakhtar-Atalanta Data: 11 dicembre 2019

11 dicembre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SHAKHTAR-ATALANTA

La gara tra e Atalanta, valevole per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, è in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre 2019: calcio d'inizio alle ore 18.55. Si giocherà all'Oblasny SportKomplex Metalist di Kharkiv.

In contemporanea con Shakhtar-Atalanta si giocherà anche un'altra partita: quella tra Dinamo Zagabria e Manchester City che, come già ricordato, sarà fondamentale per determinare i destini europei della Dea. Le altre sfide della serata di Champions League andranno invece in scena alle ore 21.

Niente trasmissione in chiaro per Shakhtar-Atalanta: la gara di Kharkhiv sarà visibile unicamente agli abbonati a Sky. Si potrà infatti assistere al match sui canali Sky Sport Uno e al numero 253 del satellite.

Per quanto riguarda Mediaset, la gara scelta per questa settimana è stata quella tra e , trasmessa da canale 5 martedì sera.

Shakhtar-Atalanta sarà visibile non soltanto in , ma anche in : gli abbonati a Sky potranno farlo grazie all'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile e utilizzabile tramite dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Non solo: l'alternativa è quella di assistere a Shakhtar-Atalanta su Now Tv, su cui è presente gran parte della programmazione di Sky.

L'Atalanta è ancora priva del lungodegente Duvan Zapata, che non tornerà a disposizione nemmeno contro lo Shakhtar. Resta a casa anche Ilicic, fermatosi per un problema muscolare: davanti toccherà nuovamente a Muriel, sostenuto da Gomez e da uno tra Pasalic e Malinovskyi (favorito il primo).

Soliti dubbi sulle fasce, con Hateboer, Castagne e Gosens in lizza per due posti, mentre le assenze dello squalificato Toloi e dell'acciaccato Kjaer in difesa spianano la strada al terzetto formato da Djimsiti, Palomino e Masiello. Nessun dubbio in mezzo al campo, dove ci sarà la coppia De Roon-Freuler.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tetè, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Gomez. All. Gasperini.