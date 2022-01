Sfumano gli obiettivi del Tottenham di Conte: Traoré al Barcellona, Luis Diaz al Liverpool

Niente rinforzi per il Tottenham sul fronte calciomercato. Le trattative per i tanto invocati innesti da parte di Antonio Conte, non si sono concretizzati e, nella fattispecie, il tecnico leccese ha visto sfumare due degli obiettivi finiti sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Proprio così, perché Adama Traoré, finito nelle mire degli Spurs, lascerà sì il Wolverhampton, ma lo farà per approdare in Liga alla corte del Barcellona di Xavi.

Stesso esito anche sul fronte Luis Diaz: l'attaccante del Porto - come raccontato da GOAL - sbarcherà in Premier per vestire la maglia del Liverpool.

Due obiettivi letteralmente sfumati e ai quali si accoda anche il tentativo operato nei confronti di Weston McKennie: anche in questo caso, però, è arrivato il 'no' da parte della Juventus decisa a non privarsi del centrocampista texano.