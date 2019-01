Sfuma Clyne al Cardiff, Warnock attacca il Liverpool: "Mancanza di classe e caduta di stile"

L'allenatore del Cardiff, Neil Warnock, si è sfogato in diretta tv contro il Liverpool, che ha venduto Clyne al Bournemouth nonostante una promessa.

Un weekend da dimenticare per il Cardiff, eliminato dalla FA Cup per mano del Gillingham, squadra di League One, e rimasta a bocca asciutta sul mercato. E le colpe sono ricadute interamente sul... Liverpool, almeno secondo quando raccontato dal tecnico dei gallesi Neil Warnock.

L'oggetto del contendere è Nathaniel Clyne, terzino destro che i 'Reds' hanno ceduto ufficialmente al Bournemouth nella giornata di ieri. Il terzino destro era anche un obiettivo del Cardiff, ma alla fine hanno avuto la meglio le 'Cherries', che lo hanno anche già fatto esordire.

La sfuriata nel post-partita di Warnock lascia però intendere che i gallesi avrebbero dovuto godere di una corsia preferenziale per Clyne, che era un obiettivo da tanto tempo e lo conosceva bene. Le responsabilità secondo il tecnico ricadono sul Liverpool.

"Sono molto arrabbiato. Io e Nathaniel ci conosciamo da tempo, l'ho fatto debuttare. Sono arrabbiato non tanto con lui ma con il Liverpool per non avermi chiamato".

Warnock spiega che il Cardiff aveva una promessa in ballo con la società di Klopp. Promessa che non è stata evidentemente mantenuta, tanto che il tecnico ha scoperto del trasferimento di Clyne al Boournemouth dalla televisione.

"Mi avevano promesso che la trattativa sarebbe andata a buon fine con me, e invece ho scoperto dalla tv della chiusura con il Bournemouth. Siamo stati sempre corretti, probabilmente mi sarei dovuto comportare in maniera diversa". L'articolo prosegue qui sotto

Una mancanza di classe, secondo l'allenatore, che è costata anche altri obiettivi che i 'Bluebirds' stavano inseguendo.