Sfortuna Robben: torna a giocare in Eredivisie, ma esce per infortunio

Arjen Robben si è fatto male in Groningen-PSV, prima giornata di campionato: è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 29 minuti.

Same old Arjen Robben. Meraviglioso campione, uomo con i muscoli di cristallo. Anche ora che il mancino olandese, dopo aver in un primo momento annunciato il ritiro dal calcio, è tornato in campo per indossare la maglia del Groningen, il suo primo amore.

La gara contro il , prima giornata di Eredivisie, era un'attrazione proprio per questo motivo: si trattava dell'esordio di Robben nel massimo campionato olandese 16 anni dopo il suo addio per andare a giocare nel . Ma nulla è andato come sperato, perché al 29' l'ex si è fatto male, dovendo abbandonare il terreno di gioco dopo appena mezz'ora.

Arjen Robben started for Groningen today in his first Eredivisie appearance in 16 years.



He went off injured after 30 minutes 😟 pic.twitter.com/kwKGtyyLES — B/R Football (@brfootball) September 13, 2020

Un lancio banale, un'azione come tante altre. Solo apparentemente, però. Robben si è infatti fermato, sedendosi a terra e capendo immediatamente che quella sarebbe stata l'ultima azione della sua partita. Dopodiché, via dritto negli spogliatoi.

Un esordio da dimenticare, insomma. Reso ancor più amaro dalla rete messa a segno dal PSV con Gakpo pochissimi minuti dopo l'uscita dal campo di Robben. La speranza del Groningen è che le condizioni fisiche del suo campione gli consentano di tornare in campo già dalla prossima partita.