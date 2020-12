Lo sfogo social di Castrovilli: "Non tollero gli insulti di c******i da tastiera"

Quello che sta vivendo la è un inizio di stagione difficilissimo. La compagine gigliata infatti, è stata capace di mettere in cascina appena nove punti nelle prime dieci partite e nemmeno l’approdo in panchina di Cesare Prandelli al posto dell’esonerato Beppe Iachini, sembra aver dato la scossa sperata.

La Fiorentina si è di fatto riscoperta costretta a pensare alla salvezza piuttosto che ad altri obiettivi più ambiziosi e la cosa ha reso evidentemente più caldo, al punto che alcuni giocatori sono stati presi di mira sui propri profili social.

Tra essi c’è anche Gaetano Castrovilli che, costretto a lasciare il campo già al 41’ dell’ultima sfida pareggiata in extremis in casa contro il a seguito di un problema fisico, ha risposto attraverso Instagram a coloro che negli ultimi giorni si sono scagliati contro di lui.

Con una ‘Story’, il gioiello viola ha postato l’immagine della sua coscia sinistra visibilmente malconcia, accompagnata da un invito rivolto a tutti a non andare oltre.

“Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore. Accetto le critiche di tutti, ma non tollero affatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c******i?) da tastiera. Non andate oltre“.