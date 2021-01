Lo sfogo social di Balotelli: “Basta gossip stupidi e fake news”

Mario Balotelli è certamente uno dei personaggi più discussi del panorama calcistico italiano. Lo si può amare o meno, quello che è certo è che sono in pochi i giocatori che hanno fatto e che fanno parlare quanto lui.

Super Mario recentemente è tornato alla ribalta legandosi al Monza, squadra con la quale ha tra l’altro esordito in Serie B con un goal. L’ex attaccante Azzurro adesso sta cercando di recuperare da un problema muscolare che l’ha tenuto fuori contro il e che lo costringerà a saltare anche il , e questa è al momento la sua unica priorità.

A confermarlo è stato lo stesso Balotelli che, attraverso una ‘storia’ pubblicata su Instagram, si è sfogato chiedendo di essere lasciato in pace.

A ‘Balo’ evidentemente non sono andate giù alcune gossip circolati negli ultimi giorni che lui stesso ha liquidato come ‘Fake’.

“Quindi così sarei in prigione? Ahah ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante di una fake news di gossip!! Buona giornata e spero di che sia stato chiaro“.