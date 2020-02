Gazzetta dello Sport: sfogo di Petrachi in conferenza, la Roma non è d'accordo

Il club non ha condiviso lo sfogo di Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione degli acquisti invernali.

Gianluca Petrachi ha voluto mettere ogni singolo puntino sulle 'i' durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della . Si è parlato poco di Villar, Perez e Ibanez. Ha parlato molto il direttore sportivo giallorosso.

Uno sfogo, un monologo che però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il resto della dirigenza non ha condiviso. La sua posizione non è la stessa del club che rispetta le idee di Petrachi, ma non appoggia.

Il direttore sportivo si è sfogato parlando delle molte voci intorno alla Roma e parlato del suo ruolo e del progetto della società.

"Ero abituato alle difficoltà, ma non alle calunnie. Ed invece ho letto e sentito tante cazzate. Ho detto subito che questo era l’anno zero, sono stato chiamato dalla proprietà per provare a recuperare gli errori degli anni precedenti, soprattutto quelli fatti negli ultimi due".

Sabato sera la Roma sarà di scena contro l' . Una partita chiave per le ambizioni di giallorosse dopo due sconfitte consecutive contro e . La vittoria manca da quasi un mese.