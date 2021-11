Caso 'Sextape', Benzema condannato: un anno di carcere con sospensione della pena

Il tribunale di Versailles si è espresso in merito alla vicenda 'Sextape' che qualche anno fa vide coinvolto Karim Benzema: l'attaccante del Real Madrid è stato giudicato colpevole nel reato di complicità, avendo provato a convincere il connazionale Mathieu Valbuena ad entrare in contatto con dei ricattatori per rimuovere un suo video a luci rosse, dietro lauto pagamento.

Benzema è stato condannato, nello specifico, ad un anno di carcere con sospensione della pena e ha ricevuto un'ammenda di 75mila euro.

Nonostante i suoi legali abbiano fino alla fine cercato di far emergere l'innocenza del loro assistito, a Benzema è stato ascritto il reato di complicità, meno grave rispetto a quello di ricatto: ciò ha permesso di ottenere una pena detentiva più bassa e la sanzione economica più elevata.

Una decisione che arriva a poche ore dall'importante match di Champions League del Real Madrid sul campo dello Sheriff Tiraspol, qualche giorno prima dell'annuncio del vincitore del Pallone d'Oro, previsto per lunedì 29 novembre: Benzema è uno dei candidati per la vittoria finale assieme a Messi e Lewandowski tra gli altri.

La nascita del caso 'Sextape' aveva dato vita ad uno scossone di non poco conto anche all'interno della nazionale francese, con il commissario tecnico Didier Deschamps che ha escluso Benzema dai convocati per ben sei anni, prima del ritorno avvenuto in occasione della sfortunata spedizione ad Euro 2020.