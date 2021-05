Settimana da incubo per il PSG: fuori dalla Champions, Ligue 1 compromessa

Martedì l'eliminazione dalla Champions, domenica il pari a Rennes che complica la vita in Ligue 1: il PSG rischia di rimanere a mani vuote.

La settimana da poco trascorsa è una di quelle che i tifosi del PSG non dimenticheranno mai, purtroppo per loro in negativo: martedì l'ufficialità dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester City in semifinale, domenica il deludente 1-1 sul campo del Rennes che ha complicato ulteriormente i piani di vittoria della Ligue 1.

Il goal di Guirassy ha mandato i campioni di Francia in carica a -3 dal Lille capolista, vittorioso a Lens nell'anticipo del venerdì: a 180 minuti dal termine, i parigini non sono dunque padroni del loro destino e dovranno sperare in un passo falso degli avversari per poterli raggiungere.

In caso di arrivo a pari punti, in Ligue 1 conta la differenza reti generale: questa è al momento nettamente favorevole al PSG (+52 contro il +40 del Lille), a cui però potrebbe non bastare nemmeno la vittoria in entrambe le ultime due gare con Reims e Brest.

Impegni sulla carta agevoli, come quelli che attendono gli avversari: i ragazzi di Galtier sfideranno il Saint-Etienne in casa e l'Angers in trasferta, formazioni già salve e senza possibilità di conquistare un posto nelle competizioni europee.

Insomma, il rischio che il PSG rimanga a mani vuote è concreto: a questo punto assume primaria importanza il cammino in Coppa di Francia, dove Neymar e compagni affronteranno il Montpellier in semifinale mercoledì. Un'altra eliminazione cocente farebbe materializzare lo spettro dei 'zero tituli' (Supercoppa francese esclusa).