Sesta vittoria di misura di fila: L'Inter 'minimale' corre verso lo Scudetto

Sono 10 le vittorie in Serie A della squadra di Antonio Conte con un solo goal di scarto, tutte le ultime 6: il cinismo nerazzurro paga.

E sono 11. Sia i punti di distacco sulla seconda classificata, ovvero il Milan, sia le vittorie consecutive ottenute in Serie A dall'Inter. Che ora vede lo Scudetto distante 'soli' 14 punti da conquistare in 8 giornate. Tutt'altro che impossibile. Specialmente perché la dimensione 'minimale' trovata dai nerazzurri sembra pienamente centrata alla squadra di Antonio Conte.

Contro il Cagliari è arrivata la sesta vittoria di fila con il minimo scarto, la decima complessiva. Tre volte per 1-0, tre volte per 2-1. La continuità della capolista negli ultimi 40 giorni è nel cinismo di Lukaku e compagni, che sono riusciti a ottenere sempre il massimo risultato blindando la porta e trovando il goal al momento giusto. Anche contro il Cagliari, in una partita tutt'altro che facile.

Ci è voluta una discesa del subentrato Hakimi e il tocco sottoporta di Matteo Darmian per stendere gli uomini di Leonardo Semplici, che hanno messo in campo tutte le loro armi per provare a contenere e fare male ai nerazzurri. Anche se si sono dovuti aggrappare a quello che poteva essere l'eroe a sorprese di giornata, il portiere Guglielmo Vicario.

Il classe 1996 è riuscito ad esordire nella massima serie e l’ha fatto tra l’altro nel più prestigioso degli impianti: il Giuseppe Meazza contro l’Inter capolista. Cresciuto nell'Udinese, passato dal Perugia in estate è tornato al Cagliari per la sua prima vera stagione in Serie A. Eusebio Di Francesco gli aveva dato la possibilità di giocare tre partite di Coppa Italia, quelle contro Cremonese, Verona e Atalanta.

Oggi il tanto atteso esordio in Serie A, favorito dalla positività al Covid del titolare Cragno. Al 10’ della sfida contro l’Inter il suo primo grande intervento in massima serie: gran tiro dal limite di Eriksen e volo verso il sette al fine di evitare che la palla entri in rete. Il suo duello con il danese e con il resto dell'Inter si è prolungato fino al 77', quando si è arreso a Darmian. E all'Inter 'minimale'. Che vince e vede lo scudetto.