Servette-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus Women debutta nella fase a gironi di Champions in casa del Servette. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

SERVETTE-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Servette-Juventus Women

Servette-Juventus Women Data: 06-10-2021

06-10-2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus Women fa il suo esordio nella fase a gironi della Champions League. La formazione bianconera guidata da Joe Montemurro debutterà nella massima rassegna continentale affrontando il Servette nel primo match del gruppo A.

Guarda Servette-Juventus Women su DAZN. Attiva ora

Il club zebrato è approdato alla fase a gironi piegando nei turni di qualificazione il Kamenica Sasa, il St. Polten e il Vllaznia.

Oltre alle svizzere, il raggruppamento è completato anche da Chelsea e Wolfsburg.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Servette-Juventus Women: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SERVETTE-JUVENTUS WOMEN

Servette-Juventus Women si giocherà mercoledì 6 ottobre a Ginevra allo Stade de Marignac. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

La sfida tra Servette e Juventus Women verrà trasmessa in diretta su DAZN. Basterà scaricare l'app dedicata su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La diretta di Servette-Juventus Women sarà disponibile anche in streaming sempre grazie a DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi al portale se decideranno di accedere tramite pc o notebook. In alternativa potranno scaricare l'app e accedervi tramite smartphone o tablet.

SERVETTE (4-2-3-1): Ines Pereira; Soulard, Felber, Hurni, Mendes; Serano, Maendly; Padilla Bidas, Lagonia, Sebayang, Boho Sayo. All. Severac.

JUVENTUS (3-4-2-1): Peyraud Magnin; Lundorf Skovsen, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Jung Pedersen, Zamanian; Bonfantini, Girelli, Bonansea. All. Montemurro.