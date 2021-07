La Serie A tutta su DAZN: prezzo più basso per chi si abbona entro il 28 luglio

Chi deciderà di sottoscrivere l'abbonamento a DAZN entro il 28 luglio pagherà 19.99 € anziché 29.99 € per 14 mesi.

La Serie A 2021-2022 è pronta a partire. Manca meno di un mese al via del nuovo campionato della massima serie italiana, che da quest'anno sarà visibile interamente su DAZN.



A partire dalla stagione che sta per iniziare, e per le successive due, DAZN trasmetterà infatti tutte le gare del campionato di Serie A, 7 delle quali in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.



Non solo Serie A, però, su DAZN, che renderà disponibile per i suoi abbonati la Liga, la Serie B, l'Europa League e tantissime altre competizioni (qui l'elenco completo).

* PROMOZIONE PER CHI SI ABBONA A DAZN ENTRO IL 28 LUGLIO *

DAZN offre la possibilità di abbonarsi pagando 29.99 euro al mese, ma chi si abbonerà entro il 28 luglio, pagherà 19.99 euro al mese per 14 mesi.

Coloro i quali vorranno disdire il proprio abbonamento, potranno farlo in qualsiasi momento e senza dover pagare alcun costo aggiuntivo nè tantomeno restituire gli eventuali sconti ricevuti in fase promozionale.

Gli eventi su Dazn saranno visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.

Chi è già cliente, infine, potrà pagare 19.99 € da settembre 2021 per dodici mesi, ricevendo in regalo da DAZN l'abbonamento per i mesi di luglio e agosto. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento.

L'OFFERTA DI DAZN

Serie A ma non solo, perchè abbonandosi a DAZN sarà possibile accedere ad altre esclusive: la Liga, ad esempio, sarà in eslcusiva su DAZN per altri 3 anni ma non mancano i contenuti "multisport", da MotoGP, Moto2 e Moto3 alla grande boxe, passando per freccette, NFL, UFC, Matchroom e la Indycar.



DAZN trasmetterà anche la Serie B, l'Europa League e il meglio della Conference League e sulla piattaforma saranno disponibili anche tutti i servizi non-live: interviste, rubriche, documentari e tanto altro.

L'abbonamento a DAZN, inoltre, consentirà la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui quali sono trasmesse le Olimpiadi di Tokyo 2020.