Nella serie tv su Totti arrivano Pirlo e Del Piero: interpretano loro stessi

Il quarto episodio vedrà una chiamata tra l'ex capitano della Roma e i due amici di una vita riguardo un possibile futuro all'estero.

Sta dividendo critica e pubblico la serie tv su Francesco Totti. 'Speravo de morì prima' racconta l'ultima stagione giallorossa dell'ex capitano romanista, della situazione venutasi a creare con Luciano Spalletti (interpretato da Gianmarco Tognazzi) e dei dubbi sul futuro.

Nella quarta puntata della serie che andrà in onda il 26 marzo, oltre a Pietro Castellitto, che interpreta lo stesso Totti, saranno presenti anche due guest star come Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero, entrambi nei panni di loro stessi del 2017.

Entrambi avevano sperimentato il calcio estero, con Pirlo in campo al New York City nella sua ultima stagione da professionista e Del Piero reduce dalle esperienze con Sydney prima e Delhi poi tra Australia ed India. Proprio su questo, la conversazione via smartphone presente nella serie.

Allora Totti aveva dei dubbi riguardo una possibile carriera all'estero, con Del Piero e Pirlo che parlano di come si vive fuori dall'Italia, tra calcio, cultura e cibo. Qualcosa che potrebbe essere successa veramente, comunque modificata ai fini della trama per esigenze di sceneggiatura.

L'anteprima del quarto episodio della serie su Totti vede dunque due cameo dei compagni di Germania 2006 e amici di una vita. Nel prodotto Sky sono però presenti anche due giocatori interpreti da degli attori, ovvero Daniele De Rossi e Antonio Cassano.

Sia Pirlo che Del Piero hanno invece svolto ruoli pubblicitari nel corso del tempo, senza però mai divenire attori a tempo pieno come i colleghi Cantona e Vinnie Jones, massimi esponenti del calciatore divenuto ottimo interprete tra piccolo e grande schermo.