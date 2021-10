Anche su Prime Video diversi documentari, serie tv e film calcistici a disposizione: tutto il catalogo dei prodotti disponibili.

Netflix, Amazon Prime video, Sky Go, Infinity e non solo. Sempre più servizi di streaming propongono serie tv e film sul calcio, quest'ultimi proposti nuovamente anche al cinema, spesso in esclusiva. Quali storie? Alcune originali, senza ispirazioni al mondo del pallone reale, altre relative ai grandi campioni del presente e del passato.

Sia cinema che servizi streaming stanno puntando forte sul calcio per i propri cataloghi, con titoli di punta che variano dalla storia di Ibrahimovic a quella di Messi, passando ovviamente per l'immortale Maradona, che Amazon Prime Video ha deciso di produrre, tra le altre.

A proposito di Amazon, ecco i titoli calcistici presenti su Prime Video:

FILM COMICI SUL CALCIO

Goal of the Dead - AMAZON PRIME VIDEO

Il mio amico Eric - AMAZON PRIME VIDEO

Diamantino - AMAZON PRIME VIDEO

Viva San Isidro - AMAZON PRIME VIDEO

Una squadra da sogno - AMAZON PRIME VIDEO

Colpo di stadio - AMAZON PRIME VIDEO

FILM DRAMMATICI SUL CALCIO

Il Campione - AMAZON PRIME VIDEO

Hooligans - AMAZON PRIME VIDEO

FILM BIOGRAFICI SUL CALCIO

Pelè

FILM DOCUMENTARIO SUL CALCIO

Mi chiamo Francesco Totti - AMAZON PRIME VIDEO

Il profeta del goal: il calcio totale di Johan Cryff - AMAZON PRIME VIDEO

Pelè: O' Rei - AMAZON PRIME VIDEO

Make us Dream - AMAZON PRIME VIDEO

Dobbiamo andare - AMAZON PRIME VIDEO

Cristiano Ronaldo - AMAZON PRIME VIDEO

SERIE TV SUL CALCIO

Maradona: sogno benedetto - AMAZON PRIME VIDEO (dal 29 ottobre 2021)

The Kicks - AMAZON PRIME VIDEO

SERIE TV DOCUMENTARIO SUL CALCIO