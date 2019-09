Serie D, rissa dopo San Tommaso-Messina: ferito l'allenatore Liquidato

I giocatori del Messina avrebbero equivocato il saluto del San Tommaso ai tifosi siciliani. Liquidato ferito mentre cercava di riportare la calma.

Bruttisimo epilogo per San Tommaso-Messina, gara valida per il campionato di Serie D e vinta dai padroni di casa per 2-0.

Al termine della gara, una volta rientrati negli spogliatoi, secondo quanto riporta 'Avellinotoday' i giocatori delle due squadre avrebbero dato vita a una violenta rissa. Rissa peraltro a quanto pare causata da un incredibile equivoco.

I calciatori del San Tommaso infatti, prima di lasciare il campo, hanno salutato anche i supporters del Messina dato che le due tifoserie sono storicamente gemellate.

Gemellaggio di cui evidentemente non erano però al corrente i giocatori dell'ACR Messina, i quali hanno preso l'atteggiamento degli avversari come uno sfottò nei confronti del proprio pubblico.

A quel punto come detto si sarebbe scatenata una rissa e ad avere la peggio è stato il tecnico del San Tommaso, Liquidato, che nel tentativo di calmare gli animi ha riportato alcune ferite ed è stato costretto a farsi curare in ospedale.