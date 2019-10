Serie D, Molinaro a sorpresa: si allena con l'Atletico Terme Fiuggi

Cristian Molinaro, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Fiuggi, si sta allenando con l'Atletico Terme Fiuggi, squadra di Serie D.

Cristian Molinaro potrebbe vivere una nuova esperienza dopo che, soltanto pochi mesi fa, giocava in con la maglia del . L'ex terzino della in questi giorni si sta allenando con l'Atletico Terme Fiuggi, squadra di Serie D.

Classe 1983, Molinaro è rimasto svincolato al termine della scorsa stagione. Adesso, come riporta la stessa società laziale sul proprio profilo Facebook, si sta allenando con l'Atletico.

Se dovesse firmare ufficialmente il nuovo contratto, Molinaro potrebbe dare una grossa mano alla squadra di Fiuggi, che nel girone F di Serie D sta navigando nelle basse zone della classifica.

Per ternare l'assalto alla Serie C, non ci potrebbe essere una opzione migliore di Molinaro: esperienza, buona tenuta fisica ed un mancino che sarebbe micidiale in quella categoria, anche a 36 anni...