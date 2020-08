Serie D, il Lavello punta la strana coppia: Zeman jr in panca e Moggi consigliere

La squadra di Serie D, Lavello, secondo 'Il Corriere dello Sport' sta pensando di portare insieme sia Karel Zeman che Luciano Moggi.

Lavello, squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie D, sta preparando i botti per la stagione che sta per cominciare. Non si tratta di puro calciomercato, ma di una possibile rivoluzione a livello di organico tra la panchina e la società.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il prossimo allenatore del Lavello potrebbe essere il figlio di Zdenek Zeman, Karel, che nella scorsa stagione ha allenato l'ACR Messina.

Ma non è finita qui, perché ci potrebbe essere Luciano Moggi nelle vesti di consigliere del club. Luciano Moggi non può ricoprire incarichi ufficiali per via della squalifica federale, ma potrebbe essere una sorta di uomo fidato della società.

L'iniziativa è di Vincenzo Caputo che, da poco divenuto presidente della società lucana, ha pensato a un colpo clamoroso, soprattutto a livello mediatico.