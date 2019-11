Serie D, calciatore salva l'avversario: era svenuto per un colpo alla testa

Un calciatore dell'Arzanese, svenuto per un colpo alla testa, è stato salvato da un avversario in Serie D: "Non smetteremo mai di ringraziarvi".

Il calcio non è solamente una sfida in cui battere l'avversario è il fine ultimo, a volte le priorità sono altre: come nel caso della partita fra Arzanese e Real Anacapri del Girone B della Campania in Serie D, dove l'incolumità di un avversario è diventata il goal più bello.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un calciatore dell'Arzanese, Filippo Saviano, ha subito un duro colpo alla testa ed ha perso immediatamente i sensi. Il centrocampista del Real Anacapri Luigi Buondonno è corso subito su Saviano ed ha impedito che si ingoiasse la lingua, evitandone così il soffocamento. Buondonno si è anche ferito alle mani a causa della stretta involontaria del morso dell'avversario privo di coscienza. Il centrocampista dell'Anacapri nel corso della partita vinta ha anche trovato il goal, ma il salvataggio è stato il successo più grande. L'Arzanese ha ringraziato con un post su 'Facebook'.

L'infortunio di Saviano non è stata l'unica sventura per l'Arzanese, che ha vissuto un vero e proprio weekend da incubo: dopo la sconfitta, infatti, la squadra è rimasta bloccata sull'isola di Capri per via delle condizioni di tempo avverse. Ma nella sfortuna hanno potuto scoprire la generosità degli isolani: il sindaco di Capri Marino Lembo, il presidente della Scuola Calcio ASD Anacapri Adalberto Cuomo ed il direttore generale del Real Anacapri Vincenzo Auricchio hanno fornito una sistemazione gratuita a tutta la squadra avversaria.