Serie C, ufficiale l'esclusione del Pro Piacenza dopo il 20-0 contro il Cuneo

Il Pro Piacenza è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C. E' arrivato il comunicato del Giudice Sportivo.

Dopo il 20-0 contro il Cuneo è arrivata la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del Pro Piacenza, che è stato ufficialmente escluso dal campionato di Serie C.

Ecco le parti salienti del comunicato, all'interno del quale vengono specificate anche altre sanzioni (ammenda di € 20.000,00) comminate alla società emiliana.

"Viene deliberato di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell'art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall'art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila)".

E' stato inoltre sancito che tutte le gare disputate dalla Pro Piacenza nel girone di andata non avranno valore per la classifica, che dovrà essere riformulata. Tutte le altre gare da disputare verranno invece vinte dalle squadre avversarie per 3-0.

"Si dispone che a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati; a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021; di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019; di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento".

Nel corso del comunicato è stato inoltre specificato come la distinta di gara presentata dalla Pro Piacenza comprendeva solamente 8 calciatori, 4 dei quali regolarmente tesserati. Le altre 4 richieste di tesseramento erano state annullate poche ore prima per vizi di forma.

"Partiamo da un dato: non ci sarebbe stata questa giornata di vergogna se ci avessero dato ascolto, non doveva essere iscritta la società Pro Piacenza. Non aveva una valida fideiussione..."

Le considerazioni del Presidente Ghirelli #CuneoProPiacenza

Infine sono arrivate le parole del presidente Ghirelli, rilasciate al sito ufficiale della Lega Pro.