Serie C, tolta la penalizzazione al Foggia: i rossoneri vanno ai playoff

Cambia ancora il volto della classifica del Girone C di Serie C e lo fa a due giorni dall’ultimo turno di regular season.

La Lega Pro ha infatti annunciato la revoca dei due punti di penalizzazione che erano stati inflitti al Foggia nei mesi scorsi per la presunta violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.

Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale, a seguito dell’istanza di riesame richiesto dallo stesso club pugliese.

“La Lega Italiana Calcio Professionistico

vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie F.I.G.V;

preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 srl. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022

preso altresì atto che “l'istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate” e nello specifico la caducazione della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D'Appello di due punti di penalizzazione;

ridetermina la classifica del Girone C del Campionato di serie C 2021/2022”.

Si tratta di una decisione molto importante perché di fatto consente al Foggia di fare in balzo importante in classifica, di salire al settimo posto e di guadagnarsi un posto per i playoff.

La squadra guidata da Zdenek Zeman si spinge infatti a quota 51 (gli stessi punti del Monterosi), ovvero a +2 su Turris e Picerno e soprattutto a +5 sulla Juve Stabia (penalizzata di due punti il 20 aprile per il mancato pagamento dei contributi IRPEF ed INPS inerenti al periodo Marzo-Ottobre 2021).

Il Foggia quindi, a 90’ dal termine della regular season, ha cinque lunghezze di vantaggio sull’undicesimo posto e questo vuol dire che la prossima partita in programma allo Zaccheria contro l’Avellino servirà solo a stabilire la propria posizione nel quadro dei playoff.