Serie C, stangata al Matera: 26 punti di penalizzazione

Giornata di penalizzazioni in Serie C: 26 punti al Matera, 4 punti a Cuneo e Pro Piacenza e 2 punti a Rieti e Reggina.

Non ha pace la Serie C, arriva un'altra giornata negativa per molti club, che dovranno fronteggiare penalizzazioni e multe salate. Il Tribunale Nazionale della federcalcio si è visto costretto a comminare numeroso sanzioni, dopo le irregolarità amministrative individuate dalla Covisoc.

La società più penalizzata è stata il Matera che, come molti di voi sapranno, sta sprofondando nel baratro. Questa la sanzione per la squadra della Basilicata: il Tfn ha inflitto 26 punti di penalizzazione e un'ammenda di 6000 euro al Matera.

Il motivo? Più di uno. Una penalizzazione che è il risultato di due diversi deferimenti, da 14 e 12 punti ciascuno. Problemi societari infiniti al Matera, con lo sciopero dei giocatori in atto, la squadra che non paga gli stipendi ai propri tesserati e la dirigenza che continua a mandare ogni settimana negli stadi i tesserati del settore giovanile e, in particolar modo, atleti minorenni.

Altre quattro squadre punite in Serie C: 4 punti di penalizzazione e un'ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza, 2 punti di penalizzazione a un'ammenda di 1000 euro al Rieti e 2 punti di penalizzazione alla Reggina.