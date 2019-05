Serie C: restituiti 2 punti a Cuneo e Lucchese, uno al Siracusa

La Corte Federale d'Appello della FIGC ha restituito due punti a Cuneo e Lucchese e uno al Siracusa. La situazione di classifica non cambia.

Cambiano nuovamente le classifiche della Serie C dopo l'ultimo comunicato della Corte Federale d'Appello della FIGC, ma senza variazioni per quanto riguarda il piazzamento finale delle squadre coinvolte.

Lucchese e Cuneo si sono viste restituire due punti a testa di penalizzazione, ma rimangono comunque al 18° e 19° posto in classifica e disputeranno il playout nel Girone A.

L'articolo prosegue qui sotto

Non cambia nulla nemmeno nel Girone C dove il Siracusa, già salvo, si vede restituire un punto sui sette complessivi di penalizzazione e rimane al 16° posto in classifica.

A disputare il playout nel Girone C saranno dunque come previsto il Bisceglie e la Paganese. Nel girone A si sfideranno invece nei playut il Rimini e la Virtus .