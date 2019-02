Serie C, quattro squadre penalizzate: -8 per Cuneo, Pro Piacenza, Lucchese e Matera

Cuneo, Pro Piacenza, Lucchese e Matera dovranno scontare una penalizzazione di 8 punti per la mancata presentazione di una garanzia fideiussoria.

La Serie C non trova pace. Nel giro di una settimana la terza divisione italiana si trova a fare i conti con tre situazioni gravi: l'esclusione del Matera di settimana scorsa, lo scandalo Cuneo-Pro Piacenza 20-0 e infine le penalità inflitte a quattro squadre.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Come riporta 'Ansa', è stato decretao un -8 per Cuneo, Pro Piacenza, Lucchese e Matera a causa della mancata presentazione di una regolare garanzia fideiussoria. Oltre agli 8 punti di penalità, le squadre dovranno pagare anche un'ammenda di 35.500 euro.

Il Matera, la cui esclusione era stata annunciata soltanto pochi giorni fa, con automatica sconfitta a tavolino in tutte le restanti gare, sconterà la penalità nel caso dovesse iscriversi nuovamente a un altro campionato della FIGC.

L'esclusione la rischia anche la Pro Piacenza, che ieri è stata al centro delle critiche proprio per la partita con il Cuneo, persa 20-0 e con in campo soltanto ragazzi nati dal 2000 in poi. Precipitano invece in classifica, sempre nel girone A, Lucchese e Cuneo, ora in piena zona retrocessione.