Vis Pesaro-Pontedera, punizione a due in area e goal tra le polemiche

In Vis Pesaro-Pontedera il portiere di casa Farroni trattiene il pallone per 13 secondi, l'arbitro dà punizione a due e gli ospiti segnano.

Vis Pesaro-Pontedera,ventitreesima giornata del girone B di Serie C, verrà ricordata sicuramente per il modo curioso in cui gli ospiti sono passati in vantaggio.

Al quarantunesimo del primo tempo infatti, il portiere di casa, Farroni, ha bloccato senza difficoltà un cross di Benedetti. Subito dopo, ha tenuto il pallone tra le mani per ben 13 secondi, quando il regolamento ne permetterebbe un massimo di 6.

Di lì la scelta dell'arbitro, che ha concesso una punizione indiretta all'interno dell'area di rigore.

Dopo mille polemiche, sul punto di battuta sono arrivati due giocatori del Pontedera, tra cui Francesco Nicastro. l'ex Padova ha così sbloccato la partita, con un goal discusso, ma sicuramente inusuale.

La partita è finita poi 1-1, con la Vis Pesaro che ha pareggiato all'85' con Stefano Rossoni.