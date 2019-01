Serie C, Matera non presente a Catania: un altro punto di penalizzazione

Il Matera non si è presentato a Catania nell'ultimo turno di Serie C: oltre allo 0-3 a tavolino è arrivato anche un ulteriore punto di penalizzazione.

Si aggrava sempre di più la situazione sportiva del Matera, alle prese con una classifica deficitaria: penultimo posto nel girone C di Serie C, con lo spettro dell'esclusione dal campionato.

I lucani, infatti, non si sono presentati nell'ultima trasferta in programma a Catania: come da regolamento, è arrivata la sconfitta per 0-3 a tavolino, oltre ad un punto di penalizzazione che va ad aggiungersi ai cinque che erano stati già inflitti in precedenza.

Per il Matera gravi problemi economici iniziati a settembre, da quando i giocatori della prima squadra non hanno più ricevuto i propri stipendi dalla società diretta dal presidente Lamberti.

A partire dal 26 dicembre, ecco lo sciopero da parte degli atleti: da qui la decisione di schierare la formazione Berretti, mentre al 'Massimino' i biancazzurri hanno addirittura disertato totalmente l'appuntamento. A quel punto, l'ennesima sanzione è diventata inevitabile.