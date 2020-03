Serie C, gare in chiaro su Eleven Sports fino al 3 aprile

Il presidente della Lega Pro Ghirelli ha raggiunto l'accordo con la piattaforma: "Un contributo concreto in questo momento delicato per il paese".

Le porte della Serie C restano chiuse come in tutti i campionati del nostro paese, ma le partite saranno trasmesse in chiaro fino al 3 aprile. E' questo l'accordo raggiunto tra il presidente della Lega Pro Ghirelli e la piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero torneo.

Tutte le partite di Serie C in programma fino al 3 aprile saranno trasmesse in chiaro su Eleven Sports: l'accordo riguarda tutte le 60 squadre dei gironi: anche la Rai, che trasmette solitamente il posticipo del lunedì, ha dato la sua piena disponibilità.

Questo il comunicato della Lega Pro, che viene incontro ai tanti tifosi in una fase di emergenza legata al Coronavirus: