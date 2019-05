Serie C, Entella promossa in Serie B: Piacenza sconfitto dal Siena

L'Entella può esultare per il ritorno in Serie B dopo un solo anno: Carrarese sconfitta al 90', superato il Piacenza che è stato battuto dal Siena.

Purgatorio finito per l' Entella: i liguri possono festeggiare l'immediato ritorno in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno maturata ai playout contro l' .

Decisivo il successo al cardiopalmo ottenuto sulla Carrarese: 1-0 firmato al 90' da Matteo Mancosu, nuovo volto del mercato di gennaio quando è stato tesserato a parametro zero, reduce dall'esperienza al .

I tre punti permettono ai biancazzurri di sopravanzare al primo posto (75 punti a 74) del girone A di Serie C il Piacenza, sconfitto in malo modo per 2-0 dal Siena e costretto a passare dai playoff per cercare di tornare in cadetteria a otto anni di distanza dall'ultima apparizione.

Entella che inoltre era stata sconfitta proprio nello scontro diretto dal Piacenza lo scorso 23 aprile: un goal di Alessio Sestu aveva spianato agli emiliani la strada verso la promozione, clamorosamente gettata al vento all'ultima giornata.

L'annata dei neopromossi non era nemmeno iniziata nel migliore dei modi: in lizza fino all'ultimo per un ripescaggio in Serie B mai avvenuto, hanno iniziato il loro percorso sul campo il 17 settembre per poi rimanere quasi due mesi senza giocare e tornare attivi soltanto il 4 novembre, data del successo interno sul Pisa.

Tra i risultati più soddisfacenti spicca la clamorosa affermazione ai calci di rigore al 'Ferraris' col nel quarto turno della Coppa , cammino interrotto successivamente agli ottavi con il ko all'Olimpico contro la .

Tra le file del club di Chiavari da menzionare sicuramente anche Dany Mota, migliore marcatore stagionale con 13 goal all'attivo.