Serie C, le date dei playoff e playout: il calendario ufficiale 2019-20

Le date ufficiali dei playoff e playout del campionato di Serie C: il calendario completo ufficiale della stagione 2019-20.

Ufficializzate le date dei playoff e playout di Serie C per la stagione 2019-20: svelato il calendario completo dei playoff del girone e dei playoff nazionali, che precedono la Final Four decisiva per la promozione.

Di seguito le date divise per fasi:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE:

1° turno: gara unica venerdì 1 maggio

2° turno: gara unica martedì 5 maggio

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

1° turno: gara di andata domenica 10 maggio

1° turno: gara di ritorno mercoledì 13 maggio

2° turno: gara di andata domenica 17 maggio

2° turno: gara di ritorno mercoledì 20 maggio

FINAL FOUR

Semifinali: gara di andata domenica 24 maggio

Semifinali: gara di ritorno giovedì 28 maggio

Finale: gara di andata martedì 2 giugno

Finale: gara di ritorno domenica 7 giugno

PLAYOUT

Gara di andata: sabato 9 maggio

gara di ritorno sabato 16 maggio