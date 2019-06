Serie C, caos iscrizioni: hanno già rinunciato Siracusa, Albissola e Lucchese

Siracusa, Albissola e Lucchese fuori dalla prossima Serie C, a forte rischio anche Foggia e Arzachena: Fano, Virtus Verona e Bisceglie ripescate?

Mentre in Serie B tiene banco il caso il caos iscrizioni, come purtroppo ormai avviene quasi ogni anni, travolge anche la Serie C.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, sono già tre le squadre che hanno ufficialmente rinunciato all'iscrizione: Siracusa, Albissola e Lucchese, quest'ultima a causa di uno stadio non a norma e la cui ristrutturazione sarebbe insostenibile economicamente per la società toscana.

Ma non solo. L'Arzachena infatti ha presentato una domanda di iscrizione incompleta mentre il , secondo 'Il Corriere dello Sport', è quasi fuori nonostante abbia recapitato in Lega Pro la fideiussione assicurativa da 350 mila euro. A pesare in questo caso sarebbe la mancata certificazione sul pagamento delle ultime tre mensilità ai tesserati del club pugliese.

Dovrebbero invece essere salve Rieti e Viterbese. Le tre società che hanno rinunciato all'iscrizione a questo punto verranno sostituite dalle retrocesse Virtus , Fano e Bisceglie, mentre se alcune delle iscrizioni venissero bocciate entrerebbero in scena le squadre attualmente in Serie D.

Tra queste in pole per l'eventuale ripescaggio ci sarebbero Modena a Pro Sesto, ma sperano anche Turris, Mantova e Taranto.

Per i ripescaggi però bisognerà versare subito 300 mila euro, a cui andrà aggiunta una fideiussione da altri 300 mila euro come garanzia. L'estate del calcio italiano, insomma, si annuncia ancora una volta bollente.