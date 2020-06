Serie A, i big match ancora in calendario: da Juve-Lazio a Inter-Napoli

La Serie A riparte e con essa tutti i big match ancora in programma: occhi puntati su Juve-Lazio che potrebbe decidere lo Scudetto.

Finalmente ci siamo: la è pronta a ripartire con il rush finale che emetterà i verdetti per lo Scudetto, la corsa all'Europa e la salvezza.

Oggi è stata resa nota la riorganizzazione del calendario che prevede la ripartenza con i quattro recuperi della 25esima giornata, per poi spostare l'attenzione sulle giornate successive (dalla 27esima alla 35esima, le ultime tre saranno definite in seguito per garantire la contemporaneità).

Il primo turno 'pieno' offre subito un big match niente male tra e , con i biancocelesti che la giornata successiva saranno impegnati all'Olimpico contro la . Attenzione anche ad un interessante - .

Altre squadre

Alla 29esima giornata la sfida per l'Europa tra Atalanta e , sotto la lente d'ingrandimento per le feroci polemiche arbitrali dell'andata.

30esimo turno ricco di sfide d'alta classifica: Napoli-Roma, il derby di e Lazio-Milan a rendere il menù prelibato per il palato degli intenditori. Alla 31esima troviamo Milan- , mentre il match Scudetto tra i bianconeri e la Lazio è previsto per il 20 luglio. Sempre interessante poi la stracittadina genovese che metterà in palio punti importanti per la salvezza di entrambe le squadre.

L'elenco completo dei big match in programma: