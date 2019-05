Serie B, tutti i verdetti: promozioni, retrocessioni e squadre qualificate a playoff e playout

Ultima giornata di Serie B: Palermo, Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella ai playoff, Venezia e Salernitana ai playout, Foggia in C.

Il è il grande protagonista di quest'ultima giornata di Serie B: i salentini battono lo e chiudono il campionato al secondo posto e raggiungono il in . Il chiude al terzo posto e accede al quadro dei playoff.

Di seguito tutti i verdetti finali del campionato di Serie B.

PROMOSSE IN SERIE A

1. Brescia

2. Lecce

Festeggia anche il Lecce nell'ultima giornata di campionato, che con le reti di Petriccione e La Mantia archivia la pratica Spezia nel primo tempo e torna a festeggiare dopo sette anni di attesa, lasciando i playoff al Palermo.

AI PLAYOFF

3. Palermo

4.

5.

6.

7. Spezia

8.

Emozioni fino all'ultimo minuto nella corsa playoff, dove il Benevento era l'unico protagonista già tranquillo del quarto posto matematico. Missione compiuta per il Pescara, che batte la in casa e finisce al quinto posto, mentre il Verona batte il e sfrutta i passi falsi di , Spezia e Cittadella per salire al sesto posto.

La Cremonese crolla a e dice addio al treno playoff in favore di Spezia (sconfitto sul campo del Lecce) e Cittadella, che rimonta due reti sul complicato campo di Palermo e strappa il punto che vale l'ultimo posto disponibile per sperare nella Serie A.

AI PLAYOUT

15.

16. Salernitana

Clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 per il Venezia di Serse Cosmi, che si risolleva dalla zona rossa con un finale thrilling sul campo del e guadagna l'accesso ai playout insieme alla Salernitana, sconfitta invece a Pescara. Salvo invece il grazie al punto conquistato sul campo del : i toscani chiudono al 14° posto con una sola lunghezza sulla zona playout.

RETROCESSE IN SERIE C

17. Foggia

18. Padova

19. Carpi

Destino crudele per il Foggia, che nel giro di 20 minuti passa dalla salvezza alla matematica retrocessione in Serie C: i pugliesi cadono a Verona e raggiungono Padova e Carpi nella 'zona rossa' a causa della strepitosa rimonta finale del Venezia firmata dalla tripletta di Zigoni.

SERIE B, 38ª GIORNATA - CLASSIFICA

BRESCIA-BENEVENTO 2-3 [ 4' Di Chiara aut. (Br), 9' Armenteros (Be), 30' Bisoli (Br), 36' Insigne R. (Be), 52' Armenteros (Be) ]

CARPI-VENEZIA 2-3 [16' Cisse rig. (C), 47' Coulibaly (C), 64' Zigoni (V), 88' Zigoni (V), 92' Zigoni (V) ]

CROTONE-ASCOLI 3-0 [40' Simy (C), 48' Pettinari (C), 58' Benali (C) ]

LECCE-SPEZIA 2-1 [ 9' Petriccione (L), 27' La Mantia (L), 83' Capradossi (S) ]

PADOVA-LIVORNO 1-1 [ 32' Giannetti (L), 66' Mazzocco (P) ]

PALERMO-CITTADELLA 2-2 [ 21' Nestorovski (P), 23' Trajkovski (P), 65' Diaw (C), 82' Adorni (C) ]

PERUGIA-CREMONESE 3-1 [ 5' Vido (P), 44' Piccolo (C), 86' Kouan (P), 93' Vido (P) ]

PESCARA-SALERNITANA 2-0 [ 78' Bettella (P), 90' Ciofani (P) ]

VERONA-FOGGIA 2-1 [ 53' Iemmello (F), 66' Di Carmine (V), 81' Di Carmine rig. (V) ]

Riposa: