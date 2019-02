Serie B, Venezia-Perugia 2-3: umbri in zona playoff, Zenga in crisi

Negativo in casa ma implacabile in trasferta, il Perugia espugna Venezia: a segno Sadiq, Verre e Melchiorri. Terzo ko in 4 giornate per i lagunari.

Sempre sconfitto in casa nel 2019, ma devastante in trasferta: dottor Jekyll e mister Hyde della Serie B, il Perugia espugna il Penzo di Venezia, vincendo per 3-2 in uno dei due posticipi del turno infrasettimanale della serie cadetta.

Un match spettacolare e pieno di colpi di scena, specialmente nel primo tempo: apre le marcature Sadiq, che sfrutta un errore di Schiavone, e qualche minuto più tardi Bocalon si fa parare da Gabriel un calcio di rigore. Verso la fine del primo tempo scoppiano i fuochi d'artificio: pari momentaneo di Segre per il Venezia, ma il Perugia scappa prima dell'intervallo con Verre e Melchiorri.

Il Venezia si risveglia soltanto nel finale di partita, andando a segno a 9 minuti dalla fine: a trafiggere il proprio portiere è Felicioli, che devia in rete una zampata al volo di Di Mariano. Ma è troppo tardi per i lagunari, che non riescono più a riportarsi veramente in partita.

Con questi 3 punti, il Perugia si porta al settimo posto in classifica, superando Spezia e Salernitana e inserendosi nella zona playoff. Per il Venezia e per Zenga è invece notte fonda: tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.

SERIE B, 26ª GIORNATA

BENEVENTO-PESCARA 2-1 [44' Coda (B), 67' Mancuso (P), 86' Volta (B)]

ASCOLI-FOGGIA 2-2 [12' Rosseti (A), 30' Deli (F), 44' Ninkovic (A), 90+6' Kragl (F)]

PADOVA-BRESCIA 1-1 [57' Mazzocco (P), 77' Ndoj (B)]

CROTONE-PALERMO 3-0 [28' Rohden, 78' Mraz, 90+2' Simy]

LECCE-VERONA 2-1 [34' La Mantia (L), 52' Lucioni (L), 90+4' Laribi (V)]

COSENZA-CARPI 1-0 [28' Tutino]

SALERNITANA-CREMONESE 2-0 [61' Minala, 68' Jallow]

VENEZIA-PERUGIA 2-3 [12' Sadiq (P), 38' Segre (V), 40' Verre (P), 44' Melchiorri (P), 81' aut. Felicioli (V)]

SPEZIA-LIVORNO [mercoledì ore 21]

Riposa: Cittadella