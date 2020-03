Serie B, turno infrasettimanale: il programma e la copertura TV su DAZN

Il programma della 27esima giornata di Serie B nel tuno infrasettimanale: tutte le informazioni sulla copertura tv su DAZN.

La Serie B torna in campo per la 27esima giornata in un turno infrasettimanale diviso tra stasera e domani sera. Tutte le informazioni sulla copertura delle dieci partite in programma: grande lotta in zona playoff per un torneo largamente dominato dal di Pippo Inzaghi.

PROGRAMMA DEL 27° TURNO DI SERIE B

Martedì 3 marzo

Pordenone- Stabia ore 21

-Pisa ore 21

Trapani-Virtus Entella ore 21

Mercoledì 4 marzo

DOVE VEDERE IL 27° TURNO DI SERIE B

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti dell'intero pacchetto di Serie B. Le 10 gare potranno essere seguite da tutti gli appassionati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Perugia-Benevento sarà inoltre trasmessa in chiaro anche su Rai Sport. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno invece seguire Cremonese-Empoli in tv anche sul canale DAZN1 tramite il decoder Sky Q.