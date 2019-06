Serie B, Trapani a rischio: dubbi sulla validità dell'iscrizione, pronto il Padova

Il Trapani rischia di non poter disputare la prossima Serie B: manca un timbro sul documento fideiussorio, Padova pronto a essere ripescato.

Prima il caso , ora il caso Trapani. Ottenuta sul campo la promozione in Serie B grazie alla finale playoff di Serie C vinta contro il Piacenza, il club siciliano rischia ora di non poter disputare il prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbero infatti grossi dubbi circa la validità dell'iscrizione alla Serie B del Trapani. Il motivo? La mancanza di un timbro sul documento fideiussorio, aspetto che potrebbe dunque compromettere la risalita dei siciliani.

Per questo motivo, a tornare a sperare in un'immediata risalita in Serie B è il , retrocesso in C nel corso della stagione appena conclusa. Sempre stando a 'La Gazzetta dello Sport', i veneti hanno infatti deciso di procedere al completamento di tutta la documentazione per provare a ottenere il ripescaggio in B. Raccolti anche gli 800.000 euro necessari di fideiussione.

Una vicenda che dovrà essere chiarita nelle prossime ore, con il destino di Trapani e Padova appeso sostanzialmente a delle carte. Da vedere chi riuscirà a giocare la mano migliore.