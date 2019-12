Serie B, testata di Dragomir in Perugia-Cosenza: tre giornate di squalifica

Il centrocampista del Perugia dovrà saltare i prossimi tre turni di Serie B per il colpo proibito nel finale di gara contro il Cosenza.

Non è rimasto impunito quanto fatto da Vlad Dragomir nel posticipo di Serie B tra e . Il centrocampista degli umbri è stato infatti squalificato per tre giornate e tornerà in campo solamente per l'ultima gara del 2019 dopo l'incadescente finale visto al Curi nella serata di lunedì.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dragomir sarà costretto a saltare le prossime partite contro , Entella e Trapani, per poi rivedersi in campo contro il , gara che il 29 dicembre chiuderà l'anno solare per il Perugia e il resto delle squadre di Serie B. Il motivo? Una testata nel finale.

L'ex giocatore dell' , che nel 2-2 aveva disputato un'ottima gara, ha macchiato la propria prestazione negli ultimi secondi di gara: