Serie B, Spezia-Verona 1-2: gli scaligeri ritrovano la vittoria

Il Verona espugna il campo dello Spezia in rimonta e torna alla vittoria dopo un lungo digiuno. Finisce 1-2, decisivi i goal di Zaccagni e Gustafson.

Al sesto tentativo, il Verona di Fabio Grosso riesce ad interrompere la sua astinenza da vittoria. La compagine scaligera infatti, supera in rimonta lo Spezia e mette in cascina quei punti che le consentono di tornare a scalare la classifica e di riprendersi il quinto posto.

Al Picco, gara fin da subito in salita per i gialloblù che già al 4’ vanno sotto. E’ lo Spezia infatti a trovare il vantaggio con Mora che è bravissimo bel battere Silvestri con una straordinaria rete in acrobazia.

Sotto di goal, il Verona prova a riversarsi in attacco e, dopo essere andato ad un passo dal pareggio con Di Carmine, al 26’ trova l’1-1 grazie ad un gran tiro di Zaccagni.

Nella ripresa, al 61’, la rete che regala i tre punti agli ospiti è realizzata da Gustafson che trafigge un Lamanna non proprio perfetto nell’occasione, con una conclusione in diagonale.

Serie B, 23esima giornata:

PALERMO-BRESCIA 1-1 [79' Nestorovski (P), 92' Tremolada (B)]

BENEVENTO-CITTADELLA 1-0 [40' Coda]

CARPI-PERUGIA 0-1 [91' Melchiorri]

PADOVA-FOGGIA 1-1 [45' Chiaretti (F), 89' Capello (P)]

ASCOLI-SALERNITANA 2-4 [3' Ninkovic (A), 14' Calaiò, 18' Casasola, 40' Jallow (S), 48' Beretta (A), 96' Jallow (S)]

COSENZA-CREMONESE 2-0 [56' Sciaudone, 88' rig. Bruccini]

LECCE-LIVORNO 3-2 [31' Bogdan (LI), 37' Diamanti (LI), 61' La Mantia (LE), 69' Arrigoni (LE), 90' La Mantia (LE)]

SPEZIA-VERONA 1-2 [4’ Mora (S), 25’ Zaccagni (V), 61’ Gustafson (V)]

CROTONE-PESCARA, lunedì ore 21

Riposa: VENEZIA