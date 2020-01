Serie B, i risultati - Il Pisa si impone 4-3 sul campo della Cremonese

Il Pisa si impone per 4-3 sul campo della Cremonese nell'anticipo del 22° turno del campionato di Serie B. A decidere è Pisano al 93'.

Si apre all’insegna dei goal e dello spettacolo il 22° turno del campionato di Serie B. Il Pisa si è infatti imposto per 4-3 in extremis sul campo della .

Allo Zini, padroni di casa dopo appena 3’ con Deli che è abile a trasformare un pallone messo in area da Arini. Al 24’ il raddoppio degli uomini di Rastelli è realizzato Palombi che trafigge Gori dopo un evidente errore in area di Marin. A rimettere in bilico il match è Minesso che al 34’ accorcia le distanze sfruttando un passaggio di Masucci.

Ad inizio ripresa, al 52’, è lo stesso Masucci a siglare la rete del 2-2, mentre 2’ più tardi è Birindelli a trovare il goal che vale il clamoroso sorpasso degli ospiti. Al 57’ il pareggio della Cremonese con Piccolo, mentre a fissare il risultato sul definitivo 3-4 è stato Pisano in pieno recupero al 93’.

SERIE B, 22ª GIORNATA

CREMONESE-PISA 3-4 [3’ Deli (C), 24’ Palombi (C), 36’ Minesso (P), 52’ Masucci (P), 54’ Birindelli (P), 58’ Piccolo (C), 93' Pisano (P)]

FROSINONE-ENTELLA [sabato ore 15]

LIVORNO-ASCOLI [sabato ore 15]

SPEZIA-PORDENONE [sabato ore 15]

TRAPANI-CITTADELLA [sabato ore 15]

EMPOLI-CROTONE [sabato ore 18]

CHIEVO-VENEZIA [domenica ore 15]

JUVE STABIA-PERUGIA [domenica ore 15]

BENEVENTO-SALERNITANA [domenica ore 21]

PESCARA-COSENZA [lunedì ore 21]