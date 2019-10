Serie B, i risultati - Colpo Cittadella, Salernitana-Frosinone pari

Nei match domenicali del settimo turno il Cittadella espugna Cremona, mentre termina in parità Salernitana-Frosinone. Alle 21 Ascoli-Pescara.

I match domenicali della settima giornata di Serie B, sorridono al . I veneti espugnano il campo della , mentre la si fa acciuffare a tempo scaduto dal . Alle 21 -.

Grazie al blitz sul campo dei grigiorossi, il Cittadella entra in zona playoff: decisivi i goal di Luppi in apertura di gara e Diaw nelle fasi conclusive.

All'Arechi, invece, la Salernitana di Giampiero Ventura pregusta i 3 punti col Frosinone dopo il rigore realizzato da Kiyine ma vede sfumare il successo in extremis per mano di Capuano. Campani a ridosso della vetta, per i ciociari la classifica rimane negativa.

SERIE B, 7ª GIORNATA

PERUGIA-PISA 1-0 [33' Iemmello] - Giocata venerdì

COSENZA-VENEZIA 1-1 [20 Rivière (C), 78' rig. Montalto (V)]

CROTONE-ENTELLA 3-1 [27' e 38' Simy (C), 63' Crociata (C), 79' De Luca (E)]

LIVORNO-CHIEVO 3-4 [5' Marsura (L), 7' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 30' Marsura (L), 54' e 59' rig. Meggiorini (C), 89' Segre (C)]

PORDENONE-EMPOLI 2-0 [15' rig. Burrai, 40' Pobega]

SPEZIA-BENEVENTO 0-1 [87' Tello]

TRAPANI-JUVE STABIA 1-2 [20' Taugourdeau (T), 79' Canotto (J), 89' Forte (J)]

CREMONESE-CITTADELLA 0-2 [2' Luppi, 81' Diaw]

SALERNITANA-FROSINONE 1-1 [31' rig. Kiyine (S), 90' Capuano (F)]

ASCOLI-PESCARA [ore 21]