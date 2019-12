Serie B, i risultati: il Chievo cade in casa contro la Juve Stabia

La Juve Stabia fa il colpo in casa Chievo: rimonta da 2-0 a 2-3 con i goal di Addae e Forte. Benevento impegnato in trasferta contro il Livorno.

La 16ª giornata di Serie B è iniziata dallo stadio Bentegodi di , dove il ha ospitato la Stabia. La squadra di Marcolini è crollata in casa per 2-3 subendo la rimonta dei campani.

Primo tempo tutto di marca veronese con due reti nel giro di 7 minuti, prima di Rigione e poi di Pucciarelli, che portano il punteggio sul 2-0. Nel secondo tempo cambia tutto: la Juve Stabia cresce e va a vincere in rimonta, con il goal di Addae e i due rigori di Forte, spiazzando Semper in entrambi i casi.

Nel finale il Chievo manca tre ghiotte occasioni e si arrende per la prima volta in casa in stagione.

SERIE B, 16ª GIORNATA

CHIEVO-JUVE STABIA 2-3 [26' Rigione (C), 32' Pucciarelli (C), 49' Addae (J), 76' rig. Forte (J), 90+2' Forte (J)]

ASCOLI-CITTADELLA [sabato ore 15]

FROSINONE-PESCARA [sabato ore 15]

VENEZIA-SPEZIA [sabato ore 15]

VIRTUS ENTELLA-EMPOLI [sabato ore 15]

LIVORNO-BENEVENTO [sabato ore 18]

CREMONESE-PERUGIA [domenica ore 15]

COSENZA-PORDENONE [domenica ore 15]

SALERNITANA-CROTONE [domenica ore 21]

TRAPANI-PISA [lunedì ore 21]