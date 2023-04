Il campionato di Serie B è giunto al 34° turno: il quadro delle gare si è aperto con il successo del Brescia in casa della Reggina.

Si apre con una pesantissima vittoria esterna del Brescia, il trentaquattresimo turno del campionato di Serie B.

La compagine delle Rondinelle infatti, nell’anticipo del venerdì, è riuscita ad imporsi per 2-1 sul campo della Reggina, regalandosi dunque tre punti molto importanti che tengono vive le speranze di salvezza.

Al Granillo, ospiti in vantaggio all’11’, quando è stato Mangraviti ad aprire le marcature e a trovare la rete del momentaneo 0-1. La squadra di Gastaldello gioca meglio e, dopo aver creato un paio di presupposti per il raddoppio, al 72’ trova ancora la via della rete con Rodriguez che, sfruttando al meglio una sponda di Bisoli, non lascia scampo a Colombi.

Al 76’ la Reggina si rimette in partita grazie ad una rete di Bouah, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale. Gli amaranto vedono dunque interrompersi una striscia scandita da due vittorie ed un pareggio, mentre le Rondinelle inanellano il terzo risultato utile consecutivo.

SERIE B, RISULTATI 34ª GIORNATA - CLASSIFICA

REGGINA-BRESCIA 1-2 [11’ Mangraviti (B), 72’ Rodriguez (B), 76’ Bouah (R)]

CITTADELLA-GENOA (sabato ore 14)

COMO-ASCOLI (sabato ore 14)

FROSINONE-SUDTIROL (sabato ore 14)

MODENA-SPAL (sabato ore 14)

PARMA-CAGLIARI (sabato ore 14)

PERUGIA-COSENZA (sabato ore 14)

PALERMO-BENEVENTO (sabato ore 16:15)

PISA-BARI (domenica ore 16:15)

TERNANA-VENEZIA (domenica ore 16:15)