Vantaggio di Candela, poi il pari di Gliozzi su rigore. In mezzo il goal su penalty di Pohjanpalo annullato per tocco irregolare.

Si apre con un pareggio il 25esimo turno di Serie B. A Pisa, infatti, i padroni di casa e il Venezia hanno chiuso l'anticipo sul risultato di 1-1, con gli ospiti avanti grazie al goal di Candela, prima del rigore di Gliozzi nella ripresa.

A proposito di rigori, Pohjanpalo ha segnato su penalty il raddoppio, prima dell'annullamento da parte del direttore di gara: al momento del tiro, infatti, l'attaccante finlandese ha colpito col destro e poi subito col sinistro involontariamente. Rete annullata e vantaggio di misura, con un altro penalty ripetuto, stavolta di Gliozzi, per il pari finale.

Attesa per Palermo-Frosinone, così come per Bari-Cagliari: big match essenziali nella corsa alla Serie A.

SERIE B, RISULTATI 25ª GIORNATA - CLASSIFICA

PISA-VENEZIA [17' Candela (V),]74' rig. Gliozzi (P)

BENEVENTO-BRESCIA [sabato, ore 14.00]

CITTADELLA-REGGINA [sabato, ore 14.00]

COSENZA-SUDTIROL [sabato, ore 14.00]

PALERMO-FROSINONE [sabato, ore 14.00]

PARMA-ASCOLI [sabato, ore 14.00]

SPAL-COMO [sabato, ore 14.00]

BARI-CAGLIARI [sabato, ore 16.15]

PERUGIA-TERNANA [sabato, ore 16.15]

MODENA-GENOA [domenica, ore 16.15]